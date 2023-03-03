Гаджиев прокомментровал слова Дзюбы о «Зените» из Рио-де-Жанейро.

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Дзюбы про Рио-де-Жанейро.

Специалист заявил, что данное высказывание является личным мнением московского спортсмена, который, вероятно, имел в виду сохранение баланса между футболистами из Бразилии и футболистами из других стран.

Эксперт сказал, что комментировать именно точку зрения того или иного человека он не может, но может лишь выдвигать предположения на основе накопленного опыта.

«В России уже были случаи, когда большое количество бразильцев в команде приводило к успешным результатам. Так было в ЦСКА, и в «Зените» сейчас тоже есть успехи», - приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

И всё же, несмотря на вышесказанное, при любых раскладах есть возможность заявлять о том, что результат мог бы быть ещё лучше, заключил бывший футболист.