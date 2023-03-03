​Игрока «Зенита» вызвали в сборную Бразилии

В марте сборная Бразилии проведёт товарищеский матч против Марокко. В пятницу был опубликован список игроков, вызванных в ряды «селесао». В нём можно заметить защитника «Зенита» Роберта Ренана. 19-летний футболист перебрался в питерский клуб в зимнее трансферное окно. При этом за «сине-бело-голубых» Ренан пока не дебютировал.

Стоит отметить, что в списке отсутствует звёздный нападающий Неймар. Это наверняка связано с достаточно серьёзной травмой голеностопа, которую недавно получил бразилец в матче чемпионата Франции за «ПСЖ».

Игра между сборными Бразилии и Марокко запланирован на 26 марта.

Напомним, что в январе-феврале Роберт Ренан выступал за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате Южной Америки.