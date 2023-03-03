«Ели мясо мужики»: ЦСКА «уколол» «Спартак»

В одной из социальных сетей был запущен своеобразный челлендж, в рамках которого нужно описать себя строчкой из песен известной группы «Король и Шут». К заданию подключилась пресс-служба московского ЦСКА. «Армейцы» подошли к вопросу творчески и укололи своего принципиального соперника в лице «Спартака».

«Ели мясо мужики», - такую строчку выбрала пресс-служба ЦСКА.

Как известно «мясо» - одно из прозвищ «Спартака».

Отметим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (36 набранных очков), а ЦСКА – пятое (29 набранных очков).