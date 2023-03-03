Лещук — о Fan ID: «Атмосфера на всех матчах стала ужасной, выходишь на поле, а вокруг всё уныло»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своём отношении к паспорту болельщика — Fan ID, который с недавних пор официально необходим всем фанатам для посещения матчей Российской премьер-лиги.

«Посещаемость после введения Fan ID расстраивает. Атмосфера на всех матчах стала совсем плохой — она ужасная. На наших играх при активных фанатах раньше было намного лучше. Всё было так круто, что прям хотелось приезжать на игру — я ждал этой атмосферы. А сейчас выходишь на поле, а вокруг всё уныло», — высказался Лещук, речь которого передаёт издание «Чемпионат».

Также футболист призвал болельщиков оформлять Fan ID и чаще посещать игры московской команды, ссылаясь на ухудшение атмосферы без прежнего количества фанатов на трибунах.