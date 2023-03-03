Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещук — о Fan ID: «Атмосфера на всех матчах стала ужасной, выходишь на поле, а вокруг всё уныло»

03 Марта 2023 • 17:35 Комментировать

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своём отношении к паспорту болельщика — Fan ID, который с недавних пор официально необходим всем фанатам для посещения матчей Российской премьер-лиги.

«Посещаемость после введения Fan ID расстраивает. Атмосфера на всех матчах стала совсем плохой — она ужасная. На наших играх при активных фанатах раньше было намного лучше. Всё было так круто, что прям хотелось приезжать на игру — я ждал этой атмосферы. А сейчас выходишь на поле, а вокруг всё уныло», — высказался Лещук, речь которого передаёт издание «Чемпионат».

Также футболист призвал болельщиков оформлять Fan ID и чаще посещать игры московской команды, ссылаясь на ухудшение атмосферы без прежнего количества фанатов на трибунах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.03.23 в 19:00
Факел Факел
Химки Химки
1.82 3.75 4.40
Видео
04.03.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
1.53 4.40 6.20
Видео
04.03.23 в 16:30
Зенит Зенит
Пари НН Пари НН
1.21 7.40 13.00
Видео
04.03.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
1.97 3.90 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
18:25 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» и «Химки» обнародовали составы на первый матч РПЛ в 2023 году
18:21 · Кубок России
​Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России
18:19 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюбу невозможно ставить в один ряд с Аршавиным, уровень их таланта нельзя сравнивать»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «При Абаскале «Спартак» покажет интересную игру»
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» креативно представил новую форму, созданную вместе с PARI и болельщиками
17:59 · Россия. Премьер-лига
Ребров – об «Урале»: «Хороший соперник»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Караваев рассказал о готовности игроков «Зенита» к возобновлению сезона в РПЛ
17:46 · Россия. Премьер-лига
Боярский — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я приветствую это решение, хорошее приобретение для нашей сборной»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев прокомментровал слова Дзюбы о «Зените» из Рио-де-Жанейро.
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Ели мясо мужики»: ЦСКА «уколол» «Спартак» 2
17:35 · Россия. Премьер-лига
Лещук — о Fan ID: «Атмосфера на всех матчах стала ужасной, выходишь на поле, а вокруг всё уныло»
17:30 · Кубок России
Наволокин: «Доказать разжигание межнациональной розни - это очень сложно»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Многие говорят, что каждый может тренировать команду «Газпрома», но Семак выиграл четыре чемпионата, а это очень непросто»
17:18 · Кубок России
Быстров считает, что штраф за банан должен получить «тот самый болельщик»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Агент не смог ответить на вопрос, сыграет ли Изидор во второй части сезона
Все новости
Рекомендуем