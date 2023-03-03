Гаджиев: «Многие говорят, что каждый может тренировать команду «Газпрома», но Семак выиграл четыре чемпионата, а это очень непросто»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своим мнением насчёт деятельности наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Многие говорят, что каждый может тренировать команду «Газпрома», — говорит специалист. — В этом есть логика, с «Газпромом» легче выиграть один чемпионат. Но Семак выиграл четыре чемпионата, а это очень непросто. Семаку удаётся поддерживать тонус и не нарушать командные принципы игры. Поэтому, мне кажется, что нагнать «Зенит» будет очень сложно», — считает Гаджиев, слова которого передаёт Metaratings.ru.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 17 туров в активе «сине-бело-голубых» 42 очка, что обеспечивает клубу отрыв от идущего на второй позиции московского «Спартака» на 6 баллов.