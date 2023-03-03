Марк Геранин, журналист, который пишет о футболе в Нижнем Новгороде, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку новому наставнику «Пари НН» Артёму Горлову.

- Какое место займет «Пари НН» в этом чемпионате?

- Мне хочется, чтобы это было хотя бы 10-е место. Мы отстаем от 10-го места всего на два очка. Но у нас новый главный тренер, поэтому есть опасения, что можем упустить и нынешнее место, позволяющее избежать стыков.

- Почему есть опасения из-за тренера?

- Он никогда не работал на таком уровне, нет опыта.

- Почему же тогда его взяли в клуб?

- Потому что он очень похож на Юргена Клоппа (смеется). Шучу. Артём Горлов относится к поколению новых тренеров, таких как Юлиан Нагельсманн. Он тактический гик, который строит свой футбол по новым метрикам.

Сергей Беседин