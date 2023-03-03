Экс-полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы бывшей команды в этом сезоне.

- Какое место займет «Урал» в этом чемпионате?

- Верю, что может попасть в «шестерку».

- Не слишком ли высоко ты оцениваешь шансы своего бывшего клуба?

- Почему нет? От шестого места не такое большое отставание.

- Следишь сейчас за игрой «Урала»?

- Стараюсь. Я ведь семь лет отыграл и прожил в Екатеринбурге, для меня этот город и клуб, как родные.

- Тебе сейчас 32 года, и ты мог бы спокойно играть в РПЛ, учитывая, что сейчас уровень этого турнира упал, так как многие легионеры не хотят или не могут ехать в Россию. Были ли у тебя предложения вернуться?

- Раньше были. В этом году не было. Сейчас я играю на родине в Замбии и нахожусь рядом со своей семьей. Но в будущем все возможно, как говорят у вас в России: никогда не говори никогда.

Сергей Беседин