​Джикия ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство

После 17 сыгранных туров чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице. От «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть зачётных баллов. Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, думает ли команда о чемпионстве.

«Таких разговоров вообще нет, что нужно все матчи выиграть и так далее. Просто готовимся от игры к игре. Банально, но это так.

Я могу сейчас много чего говорить. Понятное дело, что все смотрят календарь. Понятное дело, что все знают, что будет важная игра с «Зенитом» на выезде. Но мусолить это как-то в раздевалке, говорить «давайте-давайте-давайте», такого нет», - сказал Джикия в новом выпуске «Коммент.Шоу».