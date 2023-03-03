​Прокурор запросил 2 года тюрьмы для Промеса

В пятницу в Нидерландах проходит судебное заседание по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Как сообщает Algemeen Dagblad, прокурор запросил для 31-летнего футболиста два года тюрьмы за нападение на родственника с ножом.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес не поедет на заседание суда. Адвокат футболиста сообщил, что Промес не отправится в Нидерланды из-за риска ареста, что повлечёт за собой невыполнение контракта со «Спартаком».

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» на шесть очков отстают от лидирующего «Зенита».