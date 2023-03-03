​«Кусок в горло не лезет»: Джикия пошутил о матчах сборной России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался насчёт строгих требований главного тренера сборной России Валерия Карпина в плане питания.

«Я всегда борюсь с весом, с прослойками, с хинкали (смеётся). Понятно, что это со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте. Если хочешь быть в сборной – надо это делать. Если не хочешь – тогда ешь, что хочешь.

Конечно, я стал более внимательно следить за питанием. Я сейчас узнал, что у нас будут матчи с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет (смеётся)», - высказался Джикия в программе «Коммент.Шоу» в YouTube.

Напомним, что в настоящий момент сборная России может проводить только товарищеские матчи.