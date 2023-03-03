Экс-полузащитник «Факела» Роман Витык в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не верит в то, что его бывшая команда сможет обезопасить себя от вылета по итогам 30 туров РПЛ.

- Какое место займет «Факел» в этом чемпионате?

- На мой взгляд, 13-е или 14-е. Должны закончить в зоне стыковых матчей.

- Получится ли у «Факела» сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон?

- Это уже будет зависеть от того, с кем придется играть в стыках из Первой лиги. Но думаю, что получится.

После первой части сезона команда из Воронежа идёт на 13-м месте и проигрывает шесть очков «Пари НН», который находится на одну строчку выше.

Сергей Беседин