Бывший полузащитник «Химок» Виктор Головатенко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не сомневается, что подмосковная команда останется в РПЛ по итогам сезона.

- Какое место займут «Химки» в этом чемпионате?

- Думаю, все у «Химок» будет хорошо. Мне сложно сказать цифру, будет это 14-е, 13-е или 12-е место, не берусь прогнозировать. Но они точно останутся в «вышке».

- Уход ключевых футболистов не скажется на команде?

- Это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. На их место взяли новых футболистов, которые должны показать, что тоже умеют играть.

- Одно дело, когда берут двух-трех игроков для усиления конкретных позиций. Но менять почти весь состав по ходу сезона, это нормально?

- В чемпионате России очень большая пауза между осенней частью и весенней частью. Это не Англия, где почти нет перерыва между кругами. Поэтому говорить «по ходу сезона» не совсем корректно. По сути, у нас сейчас стартует новый турнир из 13 матчей, где все начинается заново.

Сергей Беседин