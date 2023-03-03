Бывшая девушка Гогричиани — о домашнем насилии: «Футболисты чувствуют вседозволенность»

Кристина Куддус, бывшая девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани, поделилась мнением о том, почему футболисты часто обвиняются в домашнем насилии.

Напомним, в октябре прошлого года Куддус обвинила Гогричиани в избиении, однако позже она забрала своё заявление из полиции. Девушка считает, что такое происходит из-за вседозволенности, которую ощущают футболисты.

«Дело не только в футболе, это происходит с женщинами и мужчинами из разных профессий. Многое зависит от клуба. Не весь футбол можно мести под одну гребёнку и говорить о том, что все клубы и их администрация будут покрывать данные действия», — сказала Куддус в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

В текущем сезоне 22-летний нападающий Гогричиани провёл за «Балтику» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.