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​Адвокат Гусев предположил, что нужно делать Промесу

03 Марта 2023 • 14:24 Комментировать

Адвокат Владимир Гусев высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Как известно, нидерландский футболист проходит по уголовному делу на родине.

По мнению Гусева, в сложившейся ситуации Промесу нужно затягивать время.

«Фактически ему остаётся тянуть время насколько это возможно. Взять справку, что он в больнице. Как-то попробовать примириться с братом. Адвокаты могут договориться о том, что это было каким-то менее значительным преступлением», - высказался Гусев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Отметим, что после первой части чемпионата России Квинси Промес делит первое место в рейтинге бомбардиров с Владимиром Писарским. Нападающие забили по 14 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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