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​«Вымогательство денег»: Быстров высказался о деле Дани Алвеса

03 Марта 2023 • 14:15 Комментировать

Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес в настоящий момент находится за решёткой в ожидании суда. Бразильца подозревают в сексуальном насилии. Инцидент произошёл в конце прошлого года, когда Алвес в туалете ночного клуба уединился с девушкой. Футболист утверждает, что половой акт произошёл по взаимному согласию.

По мнению бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова, действия девушки были сознательными.

«Алвеса арестовали за то, что к вип‑столику подошла незнакомка, при первом же случае села на коленки. Она сама пошла в туалет. Если девушка приезжает к тебе в 3 часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом? Через неделю она заявление пишет. Для меня это липа, вымогательство денег», - высказался Быстров, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что после скандального инцидента Дани Алвес стал свободным агентом – мексиканский клуб «Пумас» принял решение расторгнуть контракт с 39-летним бразильским футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Владимир Быстров
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