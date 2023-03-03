В Госдуме отреагировали на идею натурализации Промеса

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном предоставлении нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу российского гражданства.

«Если он готов выступать в РПЛ не как легионер, а как российский спортсмен, то почему нет? Однако я сторонник того, чтобы давать россиянам играть. К вопросам гражданства нужно подходить взвешено», - передает слова депутата Legalbet.

Ранее сообщалось, что Промесу отказали в российском паспорте из-за уголовного преследования в Нидерландах. Футболиста обвиняют в покушении на убийство и торговле наркотиками.