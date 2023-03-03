​Роналду изменил жене, Неймара потянуло на «клубничку», а Зидан едет работать в Англию – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете, когда и с кем Криштиану Роналду изменил своей жене, какое предложение Неймар сделал звезде сайта для взрослых, и где может продолжить тренерскую карьеру Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду изменил жене

Поклонницы Криштиану Роналду в шоке. Появилась информация о том, что звёздный португалец изменил своей жене Джорджине Родригес. Некая блогерша Джорджилая из Венесуэлы утверждает, что в марте прошлого года она занималась любовью с Роналду в номере отеля, куда её пригласил футболист. По словам девушки, всё произошло по взаимному согласию. Звёздный португалец через своих представителей назвал эти утверждения клеветой. Посмотрим, будет ли раскручиваться эта история дальше.

Промесу отказали в гражданстве России

Забивной форвард «Спартака» Квинси Промес не сможет получить паспорт России в обозримом будущем. Причина – уголовное дело в Нидерландах. На родине футболиста подозревают в покушении на убийство и торговле наркотическими веществами. Пока обвинения не будут сняты, российское гражданство Промесу не светит.

Неймара потянуло на «клубничку»

И снова о личной жизни футболистов. На днях звезда сайта для взрослых, бразильянка Ки Алвес, сообщила о том, что нападающий «ПСЖ» Неймар предлагает ей заняться любовью втроём. Футболист якобы хотел хорошо провести время с Ки и с её сестрой-близняшкой Кейт. Правдива ли эта информация, неизвестно. У Неймара пока что никаких комментариев не давали. Кстати говоря, Ки Алвес тоже занималась спортом профессионально, но в какой-то момент она ушла из волейбола ради «клубнички».

«ПСЖ» продаст одну из звёзд

Третий лишний. Слухи говорят о том, что «ПСЖ» в летнее трансферное окно расстанется с одной из звёзд атаки – с Лионелем Месси, Неймаром или Килианом Мбаппе. Ключевая причина – финансовая. Чтобы выполнить условия соглашения с УЕФА по нарушениям финансового fair play, парижанам нужно сократить зарплатную ведомость на 30%.

Между тем, Килиана Мбаппе слухи продолжают связывать с «Реалом». Проскочила информация, что мадридский клуб готов выложить за 24-летнего французского форварда 220 миллионов евро. Серьёзная сумма.

Также на неделе сообщалось и о том, что Лионель Месси пока что не готов рассматривать экзотические варианты продолжения карьеры вроде МЛС, Саудовской Аравии или Аргентины. Форвард планирует остаться в Европе.

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Зидан едет работать в Англию

Зинедин Зидан уже почти два года находится без работы. Слухи всё активнее связывают француза с работой в Премьер-лиге Англии. Так, в обозримом будущем Зидан может подписать контракт с «Челси». На «Стэмфорд Бридж» действительно назревает тренерская перестановка, ведь Грэм Поттер никак не может вывести команду из кризиса. И хотя публично руководители «Челси» продолжают поддерживать Поттера, есть информация, что в кулуарах уже обсуждается смена рулевого для команды.

Слухи собирал Александр Тихий.