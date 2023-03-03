Губерниев: «Пусть Промес докажет, что он не преступник»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Министерства спорта России отказать нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу в предоставлении гражданства РФ.

«Все правильно. Пусть Промес уладит свои проблемы с правосудием Нидерландов, и дальше можно рассматривать его запрос. Пусть докажет, что он не преступник», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Промес сыграл за «красно-белых» 23 матча во всех турнирах. Нидерландский форвард записал на свой счет 17 забитых мячей и семь голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.