Юрист рассказала, в каком случае Промес не сможет получить гражданство РФ

Юрист Анна Анцелович в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» отреагировала на решение Министерства спорта России отказать московскому «Спартаку» в получении Квинси Промесом гражданства РФ.

«В законе о гражданстве написано, что наличие уголовной судимости является препятствием для получения российского гражданства. Но приговора еще нет, судимости тоже», - сказала Анцелович.

Напомним, что сегодня, 3 марта, в Нидерландах пройдет судебное заседание по уголовному делу Промеса. Лидера «красно-белых» обвиняют в покушении на убийство и торговле наркотическими веществами.