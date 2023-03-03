В «Оренбурге» обозначили позицию по будущему главного тренера Лички

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», поведал о переговорном процессе с наставником команды Марцелом Личкой о новом контракте.

«Мы вступили в переговорный процесс. Никаких разногласий насчет будущего Марцела в клубе нет. Как только условия будут взаимоприемлемые, контакт будет продлен», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-экспресса».

После 17 туров чемпионата России команда из Оренбурга набрала 25 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Личка занимает пост главного тренера клуба с августа 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2022/2023.