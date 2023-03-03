Арбитр Лапочкин высказался об уровне судейства в России

Известный российский арбитр Сергей Лапочкин, который обслуживает матчи Премьер-лиги, высказался насчет уровня судейства в нынешнем сезоне.

«Не могу сказать, что в судейство сильно проседает. Пока рано обсуждать некачественный арбитраж, так как еще даже чемпионат не начался. Отдельно взятая игра ни о чем не говорит», - приводятся слова Лапочкина на страницах издания Sport24.

Ранее ЭСК РФС признала, что главный рефери Сергей Иванов в матче между «Спартаком» и «Локомотивом» в ¼ финала Кубка России допустил ошибку, засчитав второй гол «красно-белых». Столичное дерби завершилось победой «народной команды» со счетом 4:2.