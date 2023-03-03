Адвокат объяснил, как Промес может получить российский паспорт

Адвокат Александр Добровинский отреагировал на новость о том, что нидерландскому вингеру «Спартака» Квинси Промесу отказали в получении российского паспорта из-за уголовного преследования в Нидерландах.

«Он пошел легким путем, а Министерство спорта не хочет связываться с этим. Промес может обратиться апелляционную службу. У него большие шансы на получение», - приводит слова Добровинского издание «Спорт-экспресс».

В Нидерландах Промеса обвиняют в покушении на убийство и участии в сбыте наркотиков. Заседание суда должно состояться сегодня, 3 марта.

Квинси – самый результативный игрок «красно-белых» в этом сезоне. На его счету 14 забитых мячей.