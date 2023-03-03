Одисе Роша (полузащитник «Ахмата» в 2016-2021 годах) в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» спрогнозировал итоги сезона для своей бывшей команды.

- Какое место займет «Ахмат» в этом чемпионате?

- Думаю, плюс-минус такое же, как и сейчас. Вряд ли получится подняться выше, но и борьба за выживание не грозит.

- Реально твоей бывшей команде побороться хотя бы за четвертое место в таблице?

- Тут уже вопрос мотивации. Раньше четвертое и даже пятое место давало возможность сыграть в еврокубках. Сейчас, когда российские клубы не могут там играть, то нет особой разницы, займешь ты четвертое место или 10-е место. За первые три места еще дают медали, есть стимул. Но разницы между четвертым местом и 12-м я не вижу. Поэтому все зависит от самих ребят, как они захотят и как будут мотивированы, чтобы закончить сезон как можно выше.

После первой части сезона команда из Грозного идёт на шестом месте.

Сергей Беседин