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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Одисе Роша: «Ахмату» не грозит борьба за выживание» эксклюзив

03 Марта 2023 • 13:37 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
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04.03 16:30

Одисе Роша (полузащитник «Ахмата» в 2016-2021 годах) в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» спрогнозировал итоги сезона для своей бывшей команды.

- Какое место займет «Ахмат» в этом чемпионате?

- Думаю, плюс-минус такое же, как и сейчас. Вряд ли получится подняться выше, но и борьба за выживание не грозит.

- Реально твоей бывшей команде побороться хотя бы за четвертое место в таблице?

- Тут уже вопрос мотивации. Раньше четвертое и даже пятое место давало возможность сыграть в еврокубках. Сейчас, когда российские клубы не могут там играть, то нет особой разницы, займешь ты четвертое место или 10-е место. За первые три места еще дают медали, есть стимул. Но разницы между четвертым местом и 12-м я не вижу. Поэтому все зависит от самих ребят, как они захотят и как будут мотивированы, чтобы закончить сезон как можно выше. 

После первой части сезона команда из Грозного идёт на шестом месте.

Сергей Беседин

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Ахмат Одисе Роша
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