Судья Роман Галимов объяснил, почему не обслуживал матчи РПЛ 4 года

Судья Роман Галимов рассказал, почему 4 года не обслуживал матчи Российской премьер-лиги. По словам арбитра, причиной тому послужил поединок в Первой лиге между «Тамбовом» и «Армавиром», который проходил в 2018 году.

«В этом матче было принято несколько ошибочных решений. Руководитель, который был на тот момент, посчитал, что мой уровень не соответствует РПЛ», – цитирует Галимова «Чемпионат».

В следующем туре высшего дивизиона России Галимов наконец вернётся к работе. Роман обслужит поединок между лидером чемпионата петербургским «Зенитом» и «Пари НН», который состоится завтра в 16:30 по московскому времени.