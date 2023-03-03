Педриньо может досрочно вернуться в «Локомотив» из-за скандала

В бразильском клубе «Сан-Паулу» рассматривают дело о домашнем насилии нападающего Педриньо в отношении его девушки. Как сообщает Ge Globo, руководство примет окончательное решение о будущем игрока до конца текущей недели.

В нынешнем сезоне Педриньо выступает на правах аренды за «Сан-Паулу». Полноценный трудовой договор футболиста принадлежит московскому «Локомотиву». Если в Бразилии решат досрочно избавиться от игрока, то он вернется в Москву.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Педриньо принял участие в десяти поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча.