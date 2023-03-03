Эди Готлиб (полузащитник «Оренбурга» 2019-2020), в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах бывшего клуба во второй части сезона.

- Какое место займет «Оренбург» в этом чемпионате?

- Нынешний «Оренбург» - сильнейший в своей истории за все время пребывания в РПЛ. Думаю, он может занять даже пятое место.

- Уход лучшего бомбардира Владимира Писарского не скажется на итоговом месте в таблице?

- Он же не один забивал эти голы. Ему помогала вся команда. В нынешнем «Оренбурге» есть футболисты хорошего уровня, которые смогут его заменить.

После 17 туров «Оренбург» идет на седьмом месте.

Сергей Беседин