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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Исаэл: «С молодыми игроками «Краснодару» сложно бороться сразу за высокие места» эксклюзив

03 Марта 2023 • 12:02 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Бывший полузащитник «Краснодара» Исаэл в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в том, что «быки» не будут претендовать на медали, но и вылет им не грозит.

- Какое место займет «Краснодар» в этом чемпионате?

- Сложно сказать. В те времена, когда я играл, было много сильных легионеров и клуб ставил задачу бороться за еврокубки. Сейчас же смотрел их состав, и там, в основном, все местные игроки, много своих воспитанников. С молодыми игроками сложно бороться сразу за высокие места. При удачном раскладе «Краснодар» может подняться на пару мест в таблице. 

На текущий момент «Краснодар» располагается на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги. До третьей позиции «быкам» не хватает 10 очков. Ближайший матч «Краснодар» проведёт 5 марта против московского «Торпедо» у себя дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Исаэл
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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