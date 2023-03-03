Бывший полузащитник «Краснодара» Исаэл в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в том, что «быки» не будут претендовать на медали, но и вылет им не грозит.

- Какое место займет «Краснодар» в этом чемпионате?

- Сложно сказать. В те времена, когда я играл, было много сильных легионеров и клуб ставил задачу бороться за еврокубки. Сейчас же смотрел их состав, и там, в основном, все местные игроки, много своих воспитанников. С молодыми игроками сложно бороться сразу за высокие места. При удачном раскладе «Краснодар» может подняться на пару мест в таблице.

На текущий момент «Краснодар» располагается на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги. До третьей позиции «быкам» не хватает 10 очков. Ближайший матч «Краснодар» проведёт 5 марта против московского «Торпедо» у себя дома.