Петербургский «Зенит» презентовал новые комплекты игровой формы на вторую половину нынешнего сезона. В обновленном домашнем комплекте подопечные Сергея Семака проведут ближайший домашний поединок против «Пари НН» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Петербург, победы, сила Невы - это наша история! Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии», - говорится в сообщении клуба.

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.