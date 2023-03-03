Мартинс - о голе «Локомотиву»: «Закрыл глаза и пробил»

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о голе, который забил в ответном поединке против «Локомотива» в ¼ финала Кубка России. Столичное дерби завершилось победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 4:2.

«Подключился с правого края. Когда увидел Промеса, стал просить его о передаче, но в итоге он здорово пробил сам. Вратарь отразил мяч в мою сторону. Я закрыл глаза и пробил», - приводит слова легионера издание Metaratings.ru.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний полузащитник провел восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.