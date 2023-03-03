Нападающий «Урала» рассказал о покупке квартиры в ипотеку

Форвард Александр Юшин, выступающий за екатеринбургский «Урал», рассказал о покупке квартиры в ипотеку.

«Не хотел влезать в ипотеку, но пришлось. Машины у меня нет - в Москве на маминой езжу. Этого хватает. Пока нет семьи, автомобиль не так важен. Главнее было разобраться с квартирой», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Александр защищает цвета команды из Екатеринбурга с января прошлого года. В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в 21 поединке во всех турнирах, отметившись тремя голами.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Урал» с 21 очком занимает десятое место в турнирной таблице.