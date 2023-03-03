Ветеран «Спартака» недоволен, что Промесу не дали гражданство РФ

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отказе лидеру «красно-белых» Квинси Промесу в предоставлении российского паспорта. По мнению ветерана, клубу нужно повторно связаться с Министерством спорта по этому вопросу.

«Надо придать данному вопросу политический характер и повторно направить запрос на получение гражданства в Минспорт и МИД. «Спартаку» нужно добиваться своего. Почему одним можно получать гражданство, а другим нельзя?», - передает слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Промесу отказали в получении российского паспорта из-за уголовного дела, которое открыто на футболиста в Нидерландах. Игрока обвиняют в покушении на убийство и торговле наркотиками.