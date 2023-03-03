Защитник «Динамо» Даса: «Надеюсь, однажды мы сыграем в еврокубках»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о своих перспективах в столичном коллективе.

«Все в порядке. Надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках. Готов ли я провести остаток карьеры в «Динамо»? Сейчас у меня контракт на два года. Посмотрим, что будет дальше», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в девяти матчах Премьер-лиги, в которых сделал одну результативную передачу и получил одну желтую карточку.

После 17 туров чемпионата России «Динамо» набрало 29 очков и занимает четвертое место в таблице.