Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Динамо» Даса: «Надеюсь, однажды мы сыграем в еврокубках»

03 Марта 2023 • 10:57 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о своих перспективах в столичном коллективе.

«Все в порядке. Надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках. Готов ли я провести остаток карьеры в «Динамо»? Сейчас у меня контракт на два года. Посмотрим, что будет дальше», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в девяти матчах Премьер-лиги, в которых сделал одну результативную передачу и получил одну желтую карточку.

После 17 туров чемпионата России «Динамо» набрало 29 очков и занимает четвертое место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.03.23 в 19:00
Факел Факел
Химки Химки
1.82 3.75 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
11:04 · Кубок России
Мартинс — об игре в мороз: «У меня всё промёрзло: голова, уши, руки, ноги»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Даса: «Надеюсь, однажды мы сыграем в еврокубках»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Шалимове: «У меня никогда не было разногласий с кем-либо»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита»: «На пике Кокорин мог бы достойно смотреться в любом из топ-чемпионатов»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита» раскрыл причину ухода Дзюбы
10:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал прогноз на матч «Зенит» - «Пари НН»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ариса» Шпилевский: «Жить на Кипре — это большая привилегия»
09:38 · Кубок России
Шнякин — о Калешине: Тренер «Акрона» давно заслуживает шанса в РПЛ
09:31 · Россия. Премьер-лига
Губерниев оскорбительно высказался о Слуцком 1
09:28 · Россия. Первая лига
Григорян рассказал, может ли он возглавить «Кубань»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Писарский — о Европе: «Целей никаких у меня сейчас нет»
09:11 · Кубок России
Сенников отреагировал на решение ЭСК РФС по голу Зобнина в матче с «Локомотивом» 1
09:02 · Россия. Премьер-лига
Гранат: Писарский — один из самых ярких игроков РПЛ
09:00 · Чемпионаты
Появилось фото новой формы «Зенита» от Joma фото
08:36 · Кубок России
Гранат: «Крылья Советов» могут побороться за Кубок России
Все новости
Рекомендуем