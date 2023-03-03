Мостовой — о Шалимове: «У меня никогда не было разногласий с кем-либо»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своих отношениях с бывшим тренером «Краснодара» и «Урала» Игорем Шалимовым.

Напомним, ранее Шалимов и Мостовой неоднократно обменивались взаимными выпадами в прессе.

«У меня никогда не было разногласий с кем‑либо», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, Шалимов и Мостовой вместе выступали за национальную сборную России. Последним местом работы Шалимова в качестве тренера на сегодняшний день остаётся «Урал», который он покинул прошлом летом.

Отметим, что свою карьеру Мостовой также успел поиграть в чемпионатах Франции, Португалии и Испании. В составе «Сельты» из Виго россиянин выиграл Кубок Интертото.