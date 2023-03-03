Экс-тренер «Зенита»: «На пике Кокорин мог бы достойно смотреться в любом из топ-чемпионатов»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Андреа Сканавино назвал фамилию самого яркого российского футболиста, с которым ему довелось поработать.

«Это Кокорин. У него было все для того, чтобы заиграть в Европе. На пике Александр мог бы достойно смотреться в любом из топовых европейских чемпионатов», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что на счету Александра 34 забитых мяча в 92 поединках за петербургский коллектив.

В нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за кипрский «Арис». 31-летний россиянин принял участие в 21 поединке, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.