Экс-тренер «Зенита» раскрыл причину ухода Дзюбы

Итальянский специалист Андреа Сканавино, ранее работавший тренером по физподготовке в петербургском «Зените», высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба.

«Есть категория футболистов, которая не может справиться с переходом от роли главной звезды к статусу игрока ротации. Это становится проблемой. Вот почему уход Дзюбы из «Зенита» видится логичным», - передает слова тренера издание «Спорт-экспресс».

Дзюба покинул «Зенит» летом прошлого года и перешел в турецкий «Адана Демирспор». В новом клубе россиянин провел несколько месяцев, после чего на правах свободного агента присоединился к московскому «Локомотиву».