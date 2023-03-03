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Экс-тренер «Зенита» раскрыл причину ухода Дзюбы

03 Марта 2023 • 10:32 Комментировать

Итальянский специалист Андреа Сканавино, ранее работавший тренером по физподготовке в петербургском «Зените», высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба.

«Есть категория футболистов, которая не может справиться с переходом от роли главной звезды к статусу игрока ротации. Это становится проблемой. Вот почему уход Дзюбы из «Зенита» видится логичным», - передает слова тренера издание «Спорт-экспресс».

Дзюба покинул «Зенит» летом прошлого года и перешел в турецкий «Адана Демирспор». В новом клубе россиянин провел несколько месяцев, после чего на правах свободного агента присоединился к московскому «Локомотиву».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Андреа Сканавино
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