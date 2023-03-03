Булыкин дал прогноз на матч «Зенит» - «Пари НН»

Ветеран сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о предстоящем противостоянии между петербургским «Зенитом» и «Пари НН» в рамках 18-го тура чемпионата страны.

«Зенит» - однозначный фаворит, класс игроков позволяет довольно уверенно взять верх. Осечки могут быть лишь в случае плохого поля или недонастроя», - приводит слова эксперта издание «Известия».

Матч «Зенит» - «Пари НН» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завтра, 4 марта. Перед этой встречей подопечные Сергея Семака с 6-очковым отрывом лидируют в турнирной таблице, а нижегородский клуб располагается на 12-й позиции.