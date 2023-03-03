Тренер «Ариса» Шпилевский: «Жить на Кипре — это большая привилегия»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился впечатлениями от работы на Кипре.

Белорусский специалист отметил, что спустя год работы в «Арисе» он продолжает сохранять мотивацию, а это значит, что решение отправиться на Кипр было правильным.

«Думаю, что это большая привилегия — жить на Кипре. В начале работы в «Арисе» у нас имелись небольшие сложности с точки зрения ментальных отличий. Но окружающие меня люди приняли наш образ мышления», — цитирует Шпилевского пресс-служба клуба.

Напомним, что за «Арис» сейчас выступает известный российский нападающий Александр Кокорин. После 25 туров чемпионата Кипра эта команды занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков.