Лидеру «Спартака» Промесу отказали в паспорте РФ - известна причина

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не сможет получить российский паспорт. Как сообщает журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-канала, Министерство спорта страны не станет помогать «красно-белым» в этой процедуре.

Как стало известно источнику, причиной отказа послужило то, что на нидерландского футболиста заведено уголовное дело на родине. В Нидерландах Промеса обвинят в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний вингер провел 16 поединков, записав себе в актив 14 забитых мячей и шесть результативных передач.