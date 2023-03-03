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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лидеру «Спартака» Промесу отказали в паспорте РФ - известна причина

03 Марта 2023 • 09:45 Комментировать (3)

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не сможет получить российский паспорт. Как сообщает журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-канала, Министерство спорта страны не станет помогать «красно-белым» в этой процедуре.

Как стало известно источнику, причиной отказа послужило то, что на нидерландского футболиста заведено уголовное дело на родине. В Нидерландах Промеса обвинят в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний вингер провел 16 поединков, записав себе в актив 14 забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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Комментарии (3)
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One Live
03 Марта 2023 в 10:08
двум бразилам не знающих ни слова по русски паспорта выдали...
короче, если ты не за немытых играешь, то и паспорта тебе не видать)
TEREX
03 Марта 2023 в 10:21
Все верно. Чтобы спрятаться от уголовного наказания, выучишь не только язык. И не важно за кого ты играешь, за свиней или за коней, или за быков.
One Live
03 Марта 2023 в 10:50
ну что еще мог написать человек с помойки)
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