Губерниев оскорбительно высказался о Слуцком

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз критически высказался о бывшем главном тренере московского ЦСКА и казанского «Рубина» Леониде Слуцком. Дмитрия подчеркнул, что у него всегда было плохое отношение к специалисту.

«Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий – слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий – глупый слабак. Разочарование», - говорится в сообщении журналиста в социальных сетях.

Ранее Слуцкий заявил, что у Губерниева нет понимания футбола.

Последним местом Леонида Викторовича был «Рубин». В Европе он поработал с «Халлом» и «Витессом».