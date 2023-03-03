Булыкин оценил перспективы Глушакова в «Пари НН»

Бывший нападающий сборной России и столичного «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Уверен, что Глушаков за счет своего опыта поможет «Нижнему Новгороду». Думаю, с его помощью команда останется в РПЛ и даже поднимется в таблице», - передает слова Булыкина издание «Известия».

36-летний Глушаков пополнил ряды команды из Нижнего Новгорода в феврале, подписав контракт до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице. Ближайший матч команда сыграет против петербургского «Зенита».