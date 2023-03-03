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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин оценил перспективы Глушакова в «Пари НН»

03 Марта 2023 • 07:52 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и столичного «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Уверен, что Глушаков за счет своего опыта поможет «Нижнему Новгороду». Думаю, с его помощью команда останется в РПЛ и даже поднимется в таблице», - передает слова Булыкина издание «Известия».

36-летний Глушаков пополнил ряды команды из Нижнего Новгорода в феврале, подписав контракт до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице. Ближайший матч команда сыграет против петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Денис Глушаков Пари НН
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