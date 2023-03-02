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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «У «Химок» в принципе лучше позиция, чем у «Торпедо»

02 Марта 2023 • 20:57 Комментировать

Известный футбольный эксперт Александр Тарханов прокомментировал турнирное положение в РПЛ подмосковных «Химок».

Специалист заявил, что считает клуб из Московской области вторым претендентом на пополнение в следующем сезоне состава участников второго по значимости дивизиона России. Эксперт связал это с большими изменениями в составе и невнятной игрой на футбольном поле.

«У них в принципе лучше позиция, чем у «Торпедо». Здесь у каждой команды есть серьезные проблемы», - приводит слова Тарханова «Спорт День За Днём».

Также бывший футболист добавил, что подобного рода глобальные перемены в команде могут пойти ей как на пользу, так и во вред.

«Они всё-таки взяли молодых игроков, а с ними нужно длительное время работать, чтобы создать команду», - добавил Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Александр Тарханов
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