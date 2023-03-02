Полузащитник «Факела» Якимов рассказал, как он относится к выездам на матчи на поездах

Полузащитник воронежского «Факела» Вячеслав Якимов высказал своё мнение по поводу того, что в случае с некоторыми выездными матчами команде приходится добираться до пункта назначения не на самолёте, а на поезде или автобусе.

«Выезды что из Краснодара, что из Воронежа сейчас проблематичны. С другой стороны, автобус, поезд, опять самолет, поезд — это уже тоже как-то рутинно. Но периодически ловлю себя на мысли: можно посмотреть в окно, послушать музыку, какое-то удовольствие получить, полюбоваться просторами нашей России», — передаёт слова Якимова издание Sport24.

В нынешней кампании Якимов сыграл в 5 матчах за «Краснодар» в рамках Российской премьер-лиги, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Также в сезоне-2022/2023 на счету 25-летнего полузащитника, в данный момент находящегося в аренде в воронежском клубе, числится 8 игр за «Краснодар-2».

Воронежская команда занимает 13-место в турнирной таблице РПЛ, занеся в свой актив 13 очков по итогу 17 туров.