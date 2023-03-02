​Хуниор Алонсо рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского

Защитник Хуниор Алонсо успел провести за «Краснодар» всего лишь два матча в прошлом году. Почти год назад парагваец покинул расположение «быков», отправившись в аренду в «Атлетико Минейро». Относительно недавно 30-летний Алонсо вернулся. Он взялся сравнить российский и бразильский футбол.

«Футбол в Бразилии отличается от российского тем, что он более соревновательный. Там двадцать команд и матчи через каждые три дня», - высказался Алонсо, чьи слова приводит «Матч ТВ.

В настоящий момент «Краснодар» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Торпедо». Команды сыграют в воскресенье, 5 марта.

После 17 сыгранных туров «Краснодар» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.