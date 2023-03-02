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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент назвал сроки восстановления Лаксальта эксклюзив

02 Марта 2023 • 18:00 Комментировать

Агент Ариэль Красоуски, который работает с защитником «Динамо» Диего Лаксальтом, дал комментарий для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру». Красоуски высказался насчёт состояния 30-летнего уругвайца.

«Действительно, травма оказалась не такой серьёзной, как могло показаться. Были такие подозрения, но разрыва крестообразных связок нет. Однако Диего все равно пропустит примерно 2-3 месяца», - сказал агент.

Диего Лаксальт в сезоне 2022/2023 провёл за «Динамо» 12 матчей. Результативными действиями уругвайский футболист не отмечался.

«Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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