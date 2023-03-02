Новиков сравнил Заболотного и Писарского

Экс-вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков сравнил российских нападающих Владимира Писарского и Антона Заболотного.

«Заболотный давно уже не забивал в РПЛ, а форвард на то и форвард, чтобы забивать голы. Так что на данный момент можно сказать, что Писарский сильнее, а дальше будем смотреть по результативности этих футболистов», — считает Новиков, речь которого приводит «РБ Спорт».

В активе форварда столичного клуба Антона Заболотного 11 матчей в рамках Российской премьер-лиги нынешней кампании, в которых он не сумел забить ни одного гола.

Новоиспечённый игрок «Крыльев Советов» Владимир Писарский, в свою очередь, уже 14 раз отличился точным ударом в 15 матчах чемпионата России.