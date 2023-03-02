​Стипиди – о словах Дзюбы об агентах: «Зачем всех так называть?»

Агент Павел Стипиди прокомментировал слова Артёма Дзюбы. Накануне форвард «Локомотива» раскритиковал российских агентов. По мнению Дзюбы, агенты отворачиваются от игроков, когда те переживают чёрную полосу.

«Я думаю, что господин Дзюба лукавит. Думаю, что агенты, которые им занимались, неглупые люди, и не может быть, чтобы они его бросили. Наверное, когда он уезжал в Турцию, подписывал не он контракт, а его агенты. Зачем всех так называть? Надо сначала себя спросить, а правильно ли он себя вёл с агентами?» - сказал Стипиди, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Стипиди отметил, что не знает случаев, при которых агенты бросали футболистов.

Напомним, что Артём Дзюба в феврале подписал контракт с «Локомотивом». В двух прошедших матчах за «железнодорожников» нападающий не отмечался забитыми голами.