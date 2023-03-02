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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес не поедет в суд из-за контракта со «Спартаком» - игрока обвиняют в покушении на убийство

02 Марта 2023 • 14:59 Комментировать

Квинси Промес в пятницу не будет присутствовать на суде по делу, в рамках которого игрока «Спартака» обвиняют в покушении на убийство. Об этом рассказал адвокат нидерландца Роберт Малевич.

«Генпрокуратура хочет арестовать Промеса по прибытию в Нидерланды. И хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, Промес может пропустить несколько недель. Тогда он не выполнит контрактные обязательства со «Спартаком», и это может стоить ему контракта», - слова адвоката приводит AD.

Напомним, что Квинси Промес не ездил со «Спартаком» на зимние сборы. Поговаривали, что это связано с риском экстрадиции игрока в Нидерланды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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