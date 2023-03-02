Дзюба заявил, что готов стать президентом РФС

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба заявил о своей готовности стать президентом Российского футбольного союза в будущем.

«Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навёл. Но не думаю, что очень многие захотят. Если бы мне дали задачу, я бы точно сделал всё это без денежных историй. Было бы круто», - высказался Дзюба в ходе интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

В настоящий момент должность главы Российского футбольного союза занимает Александр Дюков.

Напомним, что Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. Нападающий уже провёл за «железнодорожников» два матча, в которых не отмечался забитыми голами.

Ближайшую игру «Локомотив» проведёт 5 марта – против «Ростова».