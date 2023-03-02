Семак рассказал, кто из лидеров «Зенита» не готов к матчу с «Пари НН»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги. В рамках 18-го тура чемпионата «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН».

В разговоре с клубной пресс-службой тренер заявил, что практически все игроки здоровы, за исключением бразильского полузащитника Клаудиньо.

«Проблема никуда не ушла, он не занимается в общей группе. Посмотрим, как будет завтра, его участие под вопросом. Все остальные игроки готовы к матчу», - сказал Семак.

Матч состоится 4 марта на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.