Широков назвал условие, при котором будет интрига в РПЛ

Экс-футболист сборной России, петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Всё будет зависеть, как проведут первые 3-4 тура команды. Если «Зенит» будет терять очки, а «Спартак» нет, то интрига будет. Если, наоборот, то и интриги не будет», - приводит слова Широкова Vprognoze.ru.

В чемпионате России команды провели 17 туров. «Зенит», набрав 42 балла, является единоличным лидером Премьер-лиги. Идущий вторым «Спартак» отстает от «сине-бело-голубых» на шесть пунктов. Топ-3 замыкает «Ростов» с 35 очками.